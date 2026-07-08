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09:52, 8 июля 2026Россия

Российские предприятия в 1000 километров от границы получили повреждения после атаки ВСУ

Несколько предприятий в Нижнекамске повреждены после атаки ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Несколько предприятий получили повреждения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нижнекамск, который находится в 1000 километров от границы. Об этом стало известно из публикации пресс-службы главы Татарстана во «ВКонтакте».

«В результате массированной атаки вражескими дронами на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения», — отметили власти.

При налете беспилотников несколько человек получили ранения, у них легкие травмы. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого, ВСУ ударили по частному жилому дому в Тукаевском районе Татарстана. В результате атаки пострадали два человека.

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