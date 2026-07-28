Молодых европейцев задержали в аэропорту Таиланда с 33 килограммами наркотиков

У молодых европейцев нашли 33 килограмма наркотиков в чемоданах в аэропорту Бангкока

Четверых молодых европейцев задержали в аэропорту Бангкока (Таиланд), в их чемоданах нашли 33 килограмма наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Пхукета».

Инцидент произошел 27 июля. Уточняется, что троим задержанным от 18 до 19 лет, четвертому — 26. Среди них были двое французов и двое граждан Швейцарии.

Общий вес изъятого с учетом упаковки составил 33,6 килограмма, с учетом 32,1 килограмма соцветий и 1,5 килограмма продуктов переработки. Все задержанные признали, что багаж и содержимое принадлежат им.

Ранее в аэропорту Таиланда 10 пакетиков кокаина выпали из брюк туриста. Полиция выследила его по записям с камер видеонаблюдения и арестовала.