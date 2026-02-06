Реклама

14:08, 6 февраля 2026

10 пакетиков кокаина случайно вывалились из брюк пассажира в аэропорту Таиланда

Француз потерял 10 упаковок кокаина в аэропорту Пхукета и был арестован
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sakhu police station

В аэропорту Таиланда задержали иностранца, который планировал пройти досмотр с наркотиками в кармане. Об этом сообщило издание The Bangkok Post.

5 февраля на полу аэропорта Пхукета сотрудники полиции обнаружили 10 пакетиков кокаина. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, офицеры выяснили, что упаковки случайно вывалились из брюк одного из пассажиров внутреннего рейса. Личность мужчины установили — им оказался 46-летний гражданин Франции Наджиб Афтат, который тут же был арестован.

Во время допроса француз, проживающий в районе Муанг, признался в том, что потерял наркотики. В ходе обыска его дома правоохранительные органы также обнаружили запрещенные вещества первой категории, в том числе 13 герметично закрытых пакетиков с розовым порошком общим весом 6,79 грамма и девять пакетиков, содержащих 44 таблетки экстази. Расследование продолжается.

Ранее сотрудник аэропорта в США помог наркокурьеру ради 50 долларов. Пассажир не хотел проходить досмотр, поскольку в его личных вещах были запрещенные препараты, тогда 34-летний Тирик Хенсон передал ему свой рабочий пропуск.

