Сотрудник аэропорта помог наркокурьеру ради 50 долларов и оказался в тюрьме

PYOK: Сотрудник аэропорта Филадельфии попался на помощи наркокурьеру

Сотрудник аэропорта Филадельфии, США, помог наркокурьеру избежать досмотра ради 50 долларов (3,8 тысячи рублей) и оказался в тюрьме. Об этом сообщает PYOK.

По данным издания, инцидент произошел в марте 2024 года. 34-летний Тирик Хенсон передал свой рабочий пропуск 39-летнему Дэвиду Исли, который собирался вылететь в Атланту. Пассажир не хотел проходить досмотр, поскольку в его личных вещах были запрещенные препараты. Прежде Исли уже преследовался за контрабанду наркотиков.

План почти сработал, однако наркокурьер попался сотрудникам службы безопасности, которые проводили случайные проверки в коридоре для служащих воздушной гавани. У Исли нашли пропуск Хенсона, обоих арестовали. В результате пассажир получил условный срок, а работника аэропорта отправили в тюрьму на девять дней. После этого его тоже ждет двухлетний условный срок.

Ранее пассажирку авиакомпании Wasaya Airways обвинили в нападении и торговле наркотиками после дебоша, который она устроила во время полета. Инцидент произошел 9 января на рейсе из города Су-Лукаут в Касабонику, Канада.