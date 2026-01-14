Реклама

16:05, 14 января 2026

Пассажирка взяла в самолет кокаин и устроила дебош во время полета

Пассажирку Wasaya Airways обвинили в нападении и торговле наркотиками
Алина Черненко

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Пассажирку авиакомпании Wasaya Airways обвинили в нападении и торговле наркотиками после дебоша, который она устроила во время полета. Подробностями истории поделился портал People.

Уточняется, что инцидент произошел 9 января на рейсе из города Су-Лукаут в Касабонику, Канада. Примерно через 15 минут после взлета из-за недисциплинированной пассажирки пилот принял решение развернуть самолет и совершить посадку в аэропорту вылета. Там 44-летнюю нарушительницу, личность которой не раскрывается, встретила полиция. Правоохранители обнаружили, что дебоширка взяла с собой на борт кокаин.

По данным местных СМИ, женщину освободили под залог с определенными условиями. Согласно судебным документам, полученным изданием, первое слушание назначено на 19 января.

В конце декабря 2025 года россиянин устроил дебош на борту самолета, летевшего в Таиланд, и получил арест на восемь суток вместо отпуска. 52-летний мужчина пил спиртные напитки перед вылетом и оскорбил сотрудницу авиакомпании.

