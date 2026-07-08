Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 8 июля 2026Россия

ВСУ ударили по российскому региону в 1000 километров от границы

Два человека пострадали при ударе ВСУ по частному дому в Татарстане
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по частному жилому дому в Тукаевском районе Татарстана, который расположен в 1000 километров от границы. Об этом сообщила пресс-служба главы республики во «ВКонтакте».

«Два человека пострадали. Оперативно прибывшая бригада медиков оказала первую помощь, жизни людей ничего не угрожает», — указано в публикации.

Удар украинских беспилотников также пришелся по предприятиям в Нижнекамске. О степени их повреждений власти не сообщили.

В ночь на 8 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 415 дронов ВСУ над Россией. По данным Минобороны, помимо Татарстана, под удар также попали Липецкая, Владимирская, Рязанская области, а также Крым и Московский регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев под ударом «Искандеров», в городе взрывы и пожары. Поражен завод «Самсунг-Украина», ВСУ не сбили ни одной ракеты

    Залужный призвал НАТО объединиться против России

    Медведь вломился в номер отеля, посмотрел на постояльцев и ушел

    Словацкий хоккеист НХЛ рассказал о главном отличии русских от американцев

    Залужный рассказал о стратегических проблемах ВСУ

    Развеяны мифы о покупке компьютера

    Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру за рубежом

    Темпы роста пенсий в России оценили

    В популярном у туристов российском парке нашли следы динозавра

    Залужный оценил перспективы НАТО словами «уже не существует»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok