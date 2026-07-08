ВСУ ударили по российскому региону в 1000 километров от границы

Два человека пострадали при ударе ВСУ по частному дому в Татарстане

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по частному жилому дому в Тукаевском районе Татарстана, который расположен в 1000 километров от границы. Об этом сообщила пресс-служба главы республики во «ВКонтакте».

«Два человека пострадали. Оперативно прибывшая бригада медиков оказала первую помощь, жизни людей ничего не угрожает», — указано в публикации.

Удар украинских беспилотников также пришелся по предприятиям в Нижнекамске. О степени их повреждений власти не сообщили.

В ночь на 8 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 415 дронов ВСУ над Россией. По данным Минобороны, помимо Татарстана, под удар также попали Липецкая, Владимирская, Рязанская области, а также Крым и Московский регион.

