Опубликовано заявление Минобороны после массированного удара Украины по регионам России

МО РФ: В ночь на 8 июля средства ПВО обезвредили 415 украинских БПЛА

В ночь с 7-го на 8 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили несколько сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, которое цитирует РИА Новости.

В опубликованном оборонным ведомством сообщении, утверждается, что во время массированного налета украинских БПЛА под удар попали 18 субъектов федерации, среди которых Крым и Татарстан, а также Липецкая, Владимирская, Вологодская, Рязанская области, Московский регион и Краснодарский край.

Суммарно над этими регионами уничтожили 415 беспилотников. О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее сообщалось, что Украина нанесла удар по российским танкерам в Азовском море. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.