Появились подробности об избиении награжденного Путиным ученого РАН

Ученый РАН Зезин перед избиением хотел помочь застрявшим за городом детям

Доктор наук, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) УрО РАН Никита Зезин перед избиением хотел помочь застрявшим за городом детям. Эти подробности рассказал свердловский депутат Вячеслав Вегнер, чьи слова приводит Ura.ru.

Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным совершали объезд полей, где был посеян горох. Там они заметили пятерых детей на квадроциклах. Одно из транспортных средств увязло в грязи.

Зезин попросил у одного из мальчиков номер телефона отца, набрал ему и рассказал о случившемся. После он предложил довезти детей до города. Его собеседник согласился. Однако, когда ученые с детьми приехали на место, их там ждали мужчины на джипах.

«Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову. Он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно», — сказал Вегнер.

Избиение награжденного президентом России Владимиром Путиным ученого произошло 13 июля. Затем стало известно, что Зезин скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, однако близкие ученого уверены, что это произошло из-за избиения.

В сети также появилось видео с моментом избиения Зезина. На кадрах видно, как мужчина в красных штанах сначала толкает ученого, а затем несколько раз бьет кулаком по голове.