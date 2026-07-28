Появилось видео нападения на ученого РАН в Екатеринбурге

В сети опубликовали видео нападения на ученого Зезина в Екатеринбурге

В сети опубликовали видео нападения на доктора сельскохозяйственных наук, директора ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никиту Зезина в Екатеринбурге. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале e1.ru.

На кадрах видно, как мужчина в красных штанах сначала толкает ученого, а затем несколько раз бьет кулаком по голове. При этом рядом находятся дети.

Избиение произошло 13 июля. Ученый со своим заместителем обследовали поля и посевы, где встретили группу детей, которые катались на квадроциклах и застряли. Зезин связался с родителями детей и договорился, что довезет их на УАЗе до института. В тот же вечер к зданию приехали четыре джипа, один из пассажиров которого напал на ученого.

Затем стало известно, что Зезин скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, однако близкие ученого уверены, что это произошло из-за избиения.