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14:18, 11 июля 2026Мир

Верховный лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Али Хаменеи

Моджтаба Хаменеи: Тегеран отомстит за смерть погибшего Али Хаменеи и других иранцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Moore / Getty Images

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть погибшего бывшего верховного лидера Али Хаменеи и других иранцев, которые стали жертвами американо-израильских ударов. Об этом сообщает Fars.

«Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть — воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», — заявил он.

Он отметил, что месть — это требование иранского народа и она обязательно должна быть осуществлена.

Ранее «Лента.ру» выпустила специальный репортаж из Ирана о похоронах Хаменеи. Фотокорреспондент «Ленты.ру» Валерий Мельников отправился в Тегеран и Кум, где снимал тех, кто пришел проститься с аятоллой и требовать мести.

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