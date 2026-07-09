«Лента.ру» выпустила специальный репортаж о похоронах аятоллы Али Хаменеи

«Лента.ру» выпустила специальный репортаж из Тегерана о похоронах аятоллы Али Хаменеи

«Лента.ру» выпустила специальный репортаж из Ирана о похоронах верховного лидера страны Али Хаменеи. Фотокорреспондент «Ленты.ру» Валерий Мельников отправился в Тегеран и Кум, где снимал тех, кто пришел проститься с аятоллой и требовал мести.

По его словам, плотность толпы во время траурных мероприятий была максимальной, пробираться сквозь нее очень тяжело, все люди в черной одежде, поэтому «складывалось ощущение, что черный — это национальный цветовой код Ирана».

«Часто попадаются фотографии, на которых новый аятолла Моджтаба Хаменеи целует советскую снайперскую винтовку СВД. Особенно выделяются в толпе самодельные плакаты с надписями на английском: "Kill Tramp!", "Tramp yellow dog must be killed!" (если переводить дословно — «Бродячую желтую собаку нужно убить!») и похожие по смыслу. Очевидно, с ошибкой в фамилии Дональда Трампа», — рассказал корреспондент.

Кроме того, толпа постоянно скандировала «Смерть Америке! Смерть Израилю! Смерть Трампу! Смерть Биби Нетаньяху!», а разъяренные люди бросали бутылки с водой в огромный баннер с портретом американского лидера.

Валерий Мельников — документальный фотограф и фотожурналист. Один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы. Трехкратный лауреат World Press Photo (2017, 2018, 2021), Magnum Photography Awards и Sony World Photography Awards.