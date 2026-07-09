Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:06, 9 июля 2026МирЭксклюзив

«Лента.ру» выпустила специальный репортаж о похоронах аятоллы Али Хаменеи

«Лента.ру» выпустила специальный репортаж из Тегерана о похоронах аятоллы Али Хаменеи
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Мельников для «Ленты.ру»

«Лента.ру» выпустила специальный репортаж из Ирана о похоронах верховного лидера страны Али Хаменеи. Фотокорреспондент «Ленты.ру» Валерий Мельников отправился в Тегеран и Кум, где снимал тех, кто пришел проститься с аятоллой и требовал мести.

По его словам, плотность толпы во время траурных мероприятий была максимальной, пробираться сквозь нее очень тяжело, все люди в черной одежде, поэтому «складывалось ощущение, что черный — это национальный цветовой код Ирана».

Материалы по теме:
«Смерть Америке! Смерть Трампу!» В Иране хоронят аятоллу Али Хаменеи: самые яркие кадры в фоторепортаже «Ленты.ру»
«Смерть Америке! Смерть Трампу!»В Иране хоронят аятоллу Али Хаменеи: самые яркие кадры в фоторепортаже «Ленты.ру»
Сегодня

«Часто попадаются фотографии, на которых новый аятолла Моджтаба Хаменеи целует советскую снайперскую винтовку СВД. Особенно выделяются в толпе самодельные плакаты с надписями на английском: "Kill Tramp!", "Tramp yellow dog must be killed!" (если переводить дословно — «Бродячую желтую собаку нужно убить!») и похожие по смыслу. Очевидно, с ошибкой в фамилии Дональда Трампа», — рассказал корреспондент.

Кроме того, толпа постоянно скандировала «Смерть Америке! Смерть Израилю! Смерть Трампу! Смерть Биби Нетаньяху!», а разъяренные люди бросали бутылки с водой в огромный баннер с портретом американского лидера.

Валерий Мельников — документальный фотограф и фотожурналист. Один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы. Трехкратный лауреат World Press Photo (2017, 2018, 2021), Magnum Photography Awards и Sony World Photography Awards.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Армия России разбила поезда с оружием ВСУ, горят заправки. Раскрыты цели атаки на Украину за сутки
    Россиянам раскрыли порядок срочных действий при взломе «Госуслуг» мошенниками
    На юге Москвы построят новую школу
    Деревня в Европе решила избавиться от туристов с помощью запрета на купальники
    Девушка ударила младшего брата ножом за громкие разговоры
    «Лента.ру» выпустила специальный репортаж о похоронах аятоллы Али Хаменеи
    Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом
    Назван способ избавиться от пылевых клещей при стирке постельного белья
    В России появился первый арктический автобус-вездеход «Звезда Т24»
    Главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву освободят из СИЗО 12 июля
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok