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13:49, 11 июля 2026Спорт

В НХЛ оценили влияние снятия МОК санкций с россиян на допуск сборной России к Кубку мира

Дэйли: Снятие МОК санкций с россиян повышает шансы сборной страны сыграть на Кубке мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вице‑комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сказал, что снятие санкций Международным олимпийским комитетом (МОК) с российских спортсменов повлияет на возможное участие сборной страны по хоккею в Кубке мира 2028 года. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, это повышает шансы россиян сыграть на турнире. «В вопросе попадания сборной России на Кубок Мира 2028 пока нет окончательного решения», — заявил Дэйли.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановлен в правах.

Сборная России по хоккею отстранена от всех турниров с весны 2022 года. Кубок мира 2028 года пройдет в феврале в Канаде и Чехии.

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