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17:17, 24 ноября 2022Мир

Евросоюз анонсировал девятый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Евросоюз разрабатывает девятый пакет антироссийских санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего официального визита в Финляндию. Ее цитирует Reuters.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы еще больше притупить способность России вести войну с Украиной. Могу сообщить, что мы полным ходом работаем над девятым пакетом санкций», — сказала она на пресс-конференции.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что скоро будет утвержден ценовой потолок на российскую нефть. «Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу над незаконной и варварской войной [президента России Владимира] Путина», — добавила еврокомиссар.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть. После этого президент России Владимир Путин предупредил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ.

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Глеб Бажуткин
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