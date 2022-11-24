Евросоюз анонсировал девятый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против России

Евросоюз разрабатывает девятый пакет антироссийских санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего официального визита в Финляндию. Ее цитирует Reuters.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы еще больше притупить способность России вести войну с Украиной. Могу сообщить, что мы полным ходом работаем над девятым пакетом санкций», — сказала она на пресс-конференции.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что скоро будет утвержден ценовой потолок на российскую нефть. «Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу над незаконной и варварской войной [президента России Владимира] Путина», — добавила еврокомиссар.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть. После этого президент России Владимир Путин предупредил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ.