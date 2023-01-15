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01:52, 15 января 2023Мир

Премьер Британии анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2

Даунинг-стрит: Британия в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2

Фото: Reuters

Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Даунинг-стрит.

О планах Великобритании отправить на Украину партию Challenger 2 сообщалось 9 января. Соединенное Королевство станет первой страной, которая ответит на просьбу Киева оснастить Украину современными западными танками. Ранее The Independent писала о планах британского премьера Риши Сунака поставить Киеву четыре танка Challenger 2.

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Марина Совина
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