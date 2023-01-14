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09:17, 14 января 2023Мир

Британия отправит на Украину танковый эскадрон

Independent: премьер Британии Сунак решил передать Украине эскадрон танков Challenger 2

Фото: Cpl Paul (Jabba) Jarvis / Wikimedia Commons

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил отправить на Украину танковый эскадрон. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, четыре танка Challenger 2 — основных боевых танка сухопутных войск Королевства — будут «немедленно» отправлены в Восточную Европу. Вскоре последуют еще восемь бронемашин.

Источник газеты на Даунинг-стрит уточнил, что Сунак объявит о своем решении президенту Украины Владимиру Зеленскому позднее в субботу. «Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение поставок необходимой техники для обороны и изменения баланса поля боя», — отметил он. По его мнению, эти танки «помогут вернуть Киеву утраченные территории».

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Ранее представитель канцелярии Сунака рассказал, что поставки военной техники позволяют Киеву изменить ход событий в зоне боевых действий. «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем (предоставления) военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну», — заявил он.

Британия первой снимет «табу» на передачу Киеву танков

Решение Сунака станет поворотным моментом в вопросе поставок Украине тяжелой бронетехники. До этого западные страны отказывали Киеву в просьбе снабдить ВСУ танками из опасений дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

На фоне сообщений об изменившейся позиции Лондона практически одновременно стало известно о том, что правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем также, возможно, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard. Такое решение могут принять на встрече министров обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января.

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11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским также пообещал, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. «Будет передана рота танков в рамках международной коалиции», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Францию предоставить стране снятые с производства танки Leclerc. В ответ Париж пообещал передать эти танки союзникам по НАТО, если те отправят Киеву свою тяжелую бронетехнику.

Обозреватели The New York Times объяснили спешку с передачей военной техники Украине «угрозой нового наступления России этой весной, которое сведет на нет прежние успехи украинской армии».

Запад до сих пор ограничивался поставками легкобронированной техники

11 января Вашингтон заявил, что предоставит Киеву 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Кроме того, стало известно, что власти США задумались о передаче Украине партии современных бронетранспортеров Stryker. Данный вид техники может войти в очередной транш военной помощи Киеву, который анонсируют на следующей неделе.

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Германия же дала слово до середины весны этого года передать ВСУ 40 единиц БМП Marder. Также Берлин планирует передать дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

4 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что легкие колесные танки AMX 10-RC прибудут на Украину в течение двух месяцев. При этом президент страны Эммануэль Макрон не стал озвучивать данные об объемах и сроках поставок.

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Марина Совина
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