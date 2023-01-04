Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10 RC

Макрон пообещал Зеленскому, что Франция поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC

Франция поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters со ссылкой на чиновника Елисейского дворца.

«Впервые бронетехника западного производства поставляется в поддержку украинской армии», — сказал он. Отмечается, что, выступая перед журналистами, чиновник не предоставил никаких данных об объемах и сроках поставок. По его словам, переговоры между двумя сторонами продолжатся.

Ранее Макрон пообещал, что страна будет неизменно поддерживать Украину «до победы». «Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитываете на Францию и на Европу», — сказал французский лидер.

