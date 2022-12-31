Макрон пообещал неизменно поддерживать Украину «до победы»
Президент Франции Макрон пообещал неизменно поддерживать Украину «до победы»
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна будет неизменно поддерживать Украину «до победы». Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.
«Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитываете на Францию и на Европу», — сказал французский лидер.
Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым изучил потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он обещал продолжить оказывать военную поддержку ВСУ в 2023 году. Министр обороны напомнил, что Франция поставляет оружие Киеву с начала спецоперации России.