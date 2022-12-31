Президент Франции Макрон пообещал неизменно поддерживать Украину «до победы»

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна будет неизменно поддерживать Украину «до победы». Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.

«Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитываете на Францию и на Европу», — сказал французский лидер.

Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым изучил потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он обещал продолжить оказывать военную поддержку ВСУ в 2023 году. Министр обороны напомнил, что Франция поставляет оружие Киеву с начала спецоперации России.