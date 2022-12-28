Во Франции обещали продолжить поставлять оружие Украине

Министр обороны Франции Лекорню обещал продолжить военную поддержку ВСУ в 2023 году

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал итоги своего визита в Киев. Об этом он написал в официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Лекорню рассказал, что вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым изучил потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он обещал продолжить оказывать военную поддержку ВСУ в 2023 году. Министр обороны напомнил, что Франция поставляет оружие Киеву с начала спецоперации России.

Глава Минобороны Франции добавил, что обсудил с Резниковым «тактические и стратегические вопросы». Лекорню добавил, что Париж обладает фондом в 200 миллионов евро, что позволяет ему осуществлять прямые закупки оборудования у французских производителей. Министр также обещал провести ремонт военного оборудования, которое уже поставили Киеву.

В ходе своего визита на Украину Лекорню также провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. На встрече они обсудили военную поддержку ВСУ и потенциальные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов, передает агентство AFP.

«Президенты [Владимир] Зеленский и [Эммануэль] Макрон попросили в январе сформировать предложения по пересмотру повестки военной помощи Франции Киеву», — отметил Лекорню.

Лекорню прибыл в Киев 28 декабря. Он приехал в столицу Украины на поезде из Варшавы, где находился с визитом.