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12:41, 28 декабря 2022Мир

Министр обороны Франции прибыл в Киев

Министр обороны Франции Лекорню прибыл в Киев

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев — это его первый визит с момента вступления в должность в мае. Об этом сообщает телеканал BFM.

Он возложил венок к Стене памяти героев. Ожидается, что Лекорню проведет переговоры с главой украинского военного ведомства Алексеем Резниковым: помимо прочего, они обсудят поставки французского оружия на Украину.

Французский министр приехал в Киев на поезде из Варшавы, где также находился с визитом до этого.

По данным СМИ, Франция передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR, бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты. Париж также обещал отправить в Киев 155-миллиметровые буксируемые гаубицы TRF1.

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Виктория Кондратьева
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