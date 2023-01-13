Стало известно возможное решение Германии по отправке танков Leopard на Украину

Bloomberg: Шольц может разрешить поставки танков Leopard Киеву на следующей неделе

Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, возможно, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard. Такое решение могут принять на встрече министров обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января. Об этом решении стало известно Bloomberg со ссылкой на двух чиновников из Германии.

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Германии Кристин Ламбрехт также встретятся в Берлине 19 января. Неизвестно, будут ли они обсуждать поставки танков.

Кроме того, стало известно, что и Великобритания, возможно, отправит на Украину боевые танки Challenger 2. По сообщениям СМИ, глава правительства поручил министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели работать с партнерами, чтобы «быстрее продвигаться вперед в поддержке Украины».