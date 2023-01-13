Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:57, 13 января 2023Мир

Стало известно возможное решение Германии по отправке танков Leopard на Украину

Bloomberg: Шольц может разрешить поставки танков Leopard Киеву на следующей неделе

Фото: Shutterstock

Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, возможно, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard. Такое решение могут принять на встрече министров обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января. Об этом решении стало известно Bloomberg со ссылкой на двух чиновников из Германии.

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Германии Кристин Ламбрехт также встретятся в Берлине 19 января. Неизвестно, будут ли они обсуждать поставки танков.

Кроме того, стало известно, что и Великобритания, возможно, отправит на Украину боевые танки Challenger 2. По сообщениям СМИ, глава правительства поручил министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели работать с партнерами, чтобы «быстрее продвигаться вперед в поддержке Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»
В Бердянске взорвали машину главы администрации
Москвичам назвали самые культурные и спортивные районы столицы
Валиеву лишили золота чемпионата России-2022
Известный российский комик эмигрировал в США
Еврокомиссия и Швеция объявили о запуске проекта «первого космодрома ЕС»
Захарова оценила попытки Киева «присвоить» Королева
Флоренс Пью рассказала о минусах отношений с большой разницей в возрасте
Флоренс Пью отреагировала на критику оголявшего ее грудь прозрачного платья
Дан прогноз цен на «вторичку» в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.