На Западе объяснили спешку с передачей Украине техники

NYT: спешка с передачей западной техники Украине вызвана угрозой нового наступления России

Спешка с передачей военной техники Украине вызвана угрозой нового наступления России этой весной, которое сведет на нет прежние успехи украинской армии. Так стремление Запада помочь Киеву объяснили обозреватели The New York Times (NYT).

«Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины лишь узкое окно [возможностей] для подготовки к отражению ожидаемого российского наступления весной, они действуют быстро, чтобы дать украинцам современное вооружение, которое ранее они отказывались предоставлять из-за опасений спровоцировать Москву», — говорится в статье.

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. «Будет передана рота танков в рамках международной коалиции», — сказал он.

Кроме того, Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

