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15:28, 12 января 2023Мир

В Польше пообещали вынудить ЕС передать танки Украине

Представитель Польши Мюллер заявил, что Варшава вынудит ЕС передать Украине танки Leopard

Фото: Morten Jensen / Wikimedia

Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в эфире польского телеканала TVP.

«Наша цель заключается в том, чтобы Украина защитила себя, а для этого нужно [передать им] вооружение. Такого типа политическое давление должно дать эффект в виде подключения других европейских стран к этим действиям», — сказал Мюллер.

Ранее передачу роты танков Leopard Киеву анонсировал президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой во Львове. Позже о планах передать военные машины заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

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Виктория Кондратьева
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