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02:10, 10 января 2023Мир

США задумались о передаче Украине современных бронетранспортеров

Politico: США задумались о передаче Украине современных бронетранспортеров Stryker

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Власти США задумались о передаче Украине современных бронетранспортеров (БТР) Stryker. Отмечается, что данный вид техники может войти в очередной транш военной помощи Киеву, который анонсируют на следующей неделе, сообщает газета Politico.

По данным источников издания, БТР должны помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) отразить весеннее наступление российских военных.

«БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи. Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели», — пишет газета.

Ранее стало известно, что власти США затягивают передачу Украине комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Vampire. Отмечается, что поставки Киеву антидроновых систем анонсировали в августе 2022 года, однако утверждены они были лишь в декабре, а передадут комплексы не ранее второй половины 2023 года.

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Марина Совина
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