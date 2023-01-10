WSJ: США затягивают передачу Украине комплексов борьбы с беспилотниками Vampire

Власти США затягивают передачу Украине комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Vampire, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Поставки первых четырех систем состоятся не ранее середины 2023-го, к концу года планируется передать еще десять», — сообщает издание.

Отмечается, что поставки Киеву антидроновых систем анонсировали в августе 2022 года, однако утверждены они были лишь в декабре, а передадут комплексы не ранее второй половины 2023 года. При этом Пентагон отказывается объяснять данную задержку.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США выступают против военно-технического сотрудничества России с Ираном и собираются предпринять все необходимые меры для того, чтобы не допустить его развития.