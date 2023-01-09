США пригрозили не допустить военно-технического сотрудничества России и Ирана

Госдеп пригрозил мерами, чтобы не допустить военно-технического сотрудничества РФ и Ирана

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США выступают против военно-технического сотрудничества России с Ираном и собираются предпринять все необходимые меры для того, чтобы не допустить его развития, сообщает ТАСС.

«Иран стал самым важным поставщиком необходимой военной помощи для России, но и Россия в свою очередь стала обеспечивать Иран помощью в сфере безопасности», — заявил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства, рассуждая о возможности введения новых санкций в отношении Тегерана из-за сотрудничества с Москвой, подчеркнул, что нельзя исключать никаких вариантов. По его словам, необходимо прервать якобы имеющие место поставки в Россию иранских военных грузов.

Ранее в Белом доме заявили, что США будут усиливать экономическое давление на Иран якобы в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), применяемых Россией в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.