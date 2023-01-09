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21:14, 9 января 2023Мир

США пообещали усиливать давление на Иран якобы за поставки дронов России

Белый дом: США будут усиливать давление на Иран якобы за поставки дронов России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США будут усиливать экономическое давление на Иран якобы в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), применяемых Россией в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, заявили в Белом доме, пишет ТАСС.

Как уточнил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон ввел различные санкции против российских и иранских организаций, «пытаясь осложнить проведение таких транзакций». Он пообещал, что США и дальше будут стремиться «сорвать продолжающееся военное сотрудничество этого типа».

«США будут увеличивать для Ирана издержки в плане общественного мнения, а также экономического давления за решение пойти по этому пути, при котором его вооружения применяются на Украине»,— подчеркнул он.

В конце августа The Washington Post сообщала, что Иран якобы отправил в Россию дроны, которые могут быть использованы на Украине. По версии издания, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.

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Марина Совина
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