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16:55, 12 января 2023Мир

В Германии подтвердили отправку БМП Marder на Украину

Министр обороны ФРГ Ламбрехт подтвердила отправку 40 БМП Marder для ВСУ до середины весны

Фото: Sonaz / Wikimedia

Германия отправит 40 единиц БМП Marder для Вооруженных сил Украины (ВСУ) до середины весны этого года. Планы немецкого правительства по отправке бронетехники подтвердила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщает РИА Новости.

«Мы пообещали Украине, что в первом квартале 2023 года поставим 40 БМП Marder, а также организуем обучение», — заявила министр.

Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что в первом квартале 2023 года Германия передаст Украине около 40 БМП Marder и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Виктория Кондратьева
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