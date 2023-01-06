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14:11, 6 января 2023Мир

Названы сроки поставок систем Patriot на Украину

Reuters: Германия передаст Украине БМП Marder и ЗРК Patriot в первом квартале 2023 года

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Германия передаст Украине около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot в первом квартале 2023 года. Такие сроки поставок назвал представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает Reuters.

Сообщается, что партия БМП будет сформирована из запасов производителя Marder и немецкой армии. Хебештрайт отметил, что украинские военные обучат управлению Marder в Германии, подготовка займет около восьми недель.

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Виктория Кондратьева
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