Новый пакет военной помощи США Украине станет самым крупным

AP: новый пакет военной помощи США Украине на сумму $2,85 млрд станет самым крупным

Новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в три миллиарда долларов и станет самым крупным. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

«Помощь на сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в новый пакет помощи кроме боевых машин пехоты (БМП) Bradley войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и «большое количество» ракет и других боеприпасов.

В Белом доме также заявляли, что новые пакеты военной помощи Вашингтона Киеву могут включать дополнительные установки РСЗО HIMARS.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в том случае, если бы американские войска не покинули Афганистан, Вашингтон не смог бы оказывать Киеву помощь в том объеме, в котором это делается на сегодняшний день.