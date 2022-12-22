Блинкен назвал преимущество для Украины из-за ухода США из Афганистана

Блинкен: США не смогли бы оказывать Киеву помощь в том же объеме, не покинув Афганистан

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в том случае, если бы американские войска не покинули Афганистан, Вашингтон не смог бы оказывать Киеву помощь в том объеме, в котором это делается на сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

«Что касается российских военных действий против Украины, то если бы мы все еще были в Афганистане, то это значительно усложнило ту поддержку, которую мы можем оказывать Украине», — заявил глава Госдепа.

Он назвал уход США из Афганистана преимуществом для Украины и подчеркнул, что другие страны, оказывающие поддержку Киеву, так же являются ограниченными в ресурсах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разница между российским и украинским военно-промышленным комплексом огромна, добавив, что у Киева скоро не останется военных запасов. По словам главы государства, Москва тратит значительное количество боеприпасов из своего резерва, однако ее запасы только растут на фоне увеличения объемов производства.