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21:02, 22 декабря 2022Мир

Блинкен назвал преимущество для Украины из-за ухода США из Афганистана

Блинкен: США не смогли бы оказывать Киеву помощь в том же объеме, не покинув Афганистан
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Mandel Ngan / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в том случае, если бы американские войска не покинули Афганистан, Вашингтон не смог бы оказывать Киеву помощь в том объеме, в котором это делается на сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

«Что касается российских военных действий против Украины, то если бы мы все еще были в Афганистане, то это значительно усложнило ту поддержку, которую мы можем оказывать Украине», — заявил глава Госдепа.

Он назвал уход США из Афганистана преимуществом для Украины и подчеркнул, что другие страны, оказывающие поддержку Киеву, так же являются ограниченными в ресурсах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разница между российским и украинским военно-промышленным комплексом огромна, добавив, что у Киева скоро не останется военных запасов. По словам главы государства, Москва тратит значительное количество боеприпасов из своего резерва, однако ее запасы только растут на фоне увеличения объемов производства.

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Марина Совина
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