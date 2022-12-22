Путин предсказал дефицит военных запасов у Украины

Президент Путин заявил, что у Украины скоро не останется военных запасов

Разница между российским и украинским военно-промышленным комплексом огромна, у Киева скоро не останется военных запасов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, Москва тратит значительное количество боеприпасов из своего резерва, однако ее запасы только растут на фоне увеличения объемов производства.

«Я сейчас не буду назвать цифры, сколько в день, скажем, снарядов тратим. Это большие цифры», — заверил Путин.

Он также предсказал, что резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ), напротив, скоро «обнулится целиком» и они столкнутся с массовым дефицитом снаряжения и снарядов.

«Собственной базы скоро не останется», — заключил президент.

Ранее на пресс-подходе президент РФ назвал военную операцию, которая проходит на территории Украины, вынужденной, но необходимой мерой. Он заявил, что благодарен всем российским военным, которые в ней участвуют.