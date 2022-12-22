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18:47, 22 декабря 2022Россия

Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой

Президент России Путин заявил, что все, что связано со спецоперацией, — вынужденная мера
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Все, что связано со специальной военной операцией, является вынужденной мерой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Отдельно глава государства поблагодарил российских воинов за выполнение поставленных перед ними задач.

«Повторяю еще раз: мы считаем, что (...) все, что связано со специальной военной операцией, — мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным», — заявил Путин.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Марк Леонов
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