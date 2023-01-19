В решимости Германии отправить Украине танки усомнились

Sky News: Берлин обеспокоен риском эскалации конфликта НАТО и России из-за отправки танков

В Германии гораздо больше обеспокоены рисками эскалации конфликта НАТО и России, чем вопросом скорейшей отправки необходимых Киеву тяжелых танков западного производства на Украину. В решимости Берлина усомнился бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл в комментарии для телеканала Sky News.

По его мнению, Берлин не хочет брать на себя подобную ответственность и поэтому готов дать разрешение на отправку своих танков лишь в том случае, если на это согласится главный партнер НАТО — США, которые ранее отказались от подобных планов. «Проблема в том, что Abrams расходует на 50% больше топлива, чем любой из его европейских аналогов, эти танки известны высоким расходом топлива», — рассказал бывший военачальник.

По его мнению, между ФРГ и США возникнет патовая ситуация — из-за отказа США предоставить свои танки Берлин не решится на поставки Leopard даже в том случае, если Британия передаст Украине танки Challenger 2, и тогда Киев останется без бронетехники.

Ранее стало известно, что власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard.

