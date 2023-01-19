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08:41, 19 января 2023Мир

Пентагон не увидел необходимости в поставках танков Abrams Украине

Пентагон считает, что время поставок танков Abrams на Украину еще не пришло

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена считает, что время поставлять Вооруженным силам Украины американские танки Abrams еще не пришло. Замминистра обороны по политическим делам Колин Кол, который вернулся в США после поездки на Украину, не увидел такой необходимости. Его цитату приводит ТАСС.

«Танк Abrams — это очень сложная техника. Он дорогой. На нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель», — пояснил представитель Пентагона.

Соединенные Штаты выделили Киеву около 24 миллиардов долларов, в том числе объявленный в этом месяце новый пакет помощи на 3,5 миллиарда долларов, который включает боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы, бронетранспортеры, зенитные ракеты и боеприпасы.

Официальные лица США на условиях анонимности говорили, что в ближайшее время администрация президента Байдена должна одобрить поставки бронированных машин Stryker для Украины.

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Виктория Кондратьева
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