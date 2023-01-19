Пентагон не увидел необходимости в поставках танков Abrams Украине

Пентагон считает, что время поставок танков Abrams на Украину еще не пришло

Администрация президента США Джо Байдена считает, что время поставлять Вооруженным силам Украины американские танки Abrams еще не пришло. Замминистра обороны по политическим делам Колин Кол, который вернулся в США после поездки на Украину, не увидел такой необходимости. Его цитату приводит ТАСС.

«Танк Abrams — это очень сложная техника. Он дорогой. На нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель», — пояснил представитель Пентагона.

Соединенные Штаты выделили Киеву около 24 миллиардов долларов, в том числе объявленный в этом месяце новый пакет помощи на 3,5 миллиарда долларов, который включает боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы, бронетранспортеры, зенитные ракеты и боеприпасы.

Официальные лица США на условиях анонимности говорили, что в ближайшее время администрация президента Байдена должна одобрить поставки бронированных машин Stryker для Украины.