В США раскрыли возможный состав нового пакета военной помощи Украине

Politico: США включат бронемашины Stryker и бомбы GLSDB в новый пакет помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена включить в очередной пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено в пятницу, 20 января, несколько боевых бронированных машин Stryker, пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Кроме того, американская сторона должна отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) артиллерию, боеприпасы. В список войдут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 160 километров, раскрыл возможный состав пакета автор.

При этом в нем не будет танков Abrams, уточнил журналист. Источники объяснили, что отказ от отправки Abrams связан с логистическими трудностями и их обслуживанием. В новый пакет также не войдут оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Их США не хотят передавать Киеву «из-за опасений спровоцировать» Москву, добавило издание.

Состав нового пакета помощи Украине пока не утвержден, изменения в него могут внести на этой неделе.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США в ближайшие дни анонсируют один из крупнейших пакетов военной помощи Украине.