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21:30, 18 января 2023Мир

США в ближайшие дни анонсируют один из крупнейших пакетов военной помощи Украине

CNN: США в ближайшие дни анонсируют один из крупнейших пакетов военной помощи Украине

Фото: Tim Shaffer / Reuters

США в скором времени собираются анонсировать один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, передает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. При этом отмечается, что пока Киеву не планируют поставлять современные танки, о которых он просил.

«Киев просит современные танки, а США пока не готовы удовлетворить эту просьбу, несмотря на то, что Великобритания и Польша говорят, что они это сделают», — сообщает телеканал.

Уточняется, что объявление о новом пакете военной помощи должно произойти в ближайшие дни. При этом Вашингтон старается быть более осторожным в вопросе передаче Украине вооружений, чем его партнеры.

Ранее глава Национальной разведки США Эврил Хейнс во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе рассказала, что поражение Украины в противостоянии с Россией приведет к глобальным последствиям, в том числе касающихся прочности ряда западных альянсов, которые в настоящее время помогают Киеву.

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Марина Совина
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