Глава Нацразведки США назвала возможные последствия поражения Украины

Глава Нацразведки США Хейнс: поражение Украины будет иметь глобальные последствия

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе рассказала, что поражение Украины в противостоянии с Россией приведет к глобальным последствиям, в том числе касающихся прочности ряда западных альянсов, которые в настоящее время помогают Киеву, сообщает ТАСС.

«В случае если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что конфликт на Украине имеет глобальные последствия», — заявила она.

По ее словам, сегодня необходимо обратить внимание на прочность действующих альянсов и задуматься о том, как в будущем урегулировать возникающие кризисы. В связи с этим Хейнс отметила, что сейчас необходимо приложить все возможные усилия для поддержки Киева. «Мы делаем это не только ради самой Украины, мы делаем это в наших собственных интересах», — заключила она.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Запада устали от конфликта на Украине. Он подчеркнул, что несколько месяцев назад дискуссия об украинском кризисе велась на другом эмоциональном уровне.