Болельщица погибла во время празднования победы сборной Франции

Во Франции 17-летняя девушка упала с грузовика и погибла под его колесами

Во Франции 17-летняя девушка погибла во время празднования победы сборной страны в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщают La Voix du Nord и TF1 Info со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в коммуне Онуа-Эмери на севере страны. Девушка забралась на крышу грузовика во время празднования, упала и попала под колеса транспортного средства. Она скончалась на месте.

Рядом с местом происшествия находились шесть несовершеннолетних. Отмечается, что одного из них госпитализировали в состоянии шока. Полиция начала расследование.

Ранее сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0. Команда вышла в полуфинал мирового первенства, где сыграет с Испанией.