Введение США морской блокады против иранских судов в Ормузском проливе объяснили

Востоковед Лукьянов: Блокада Ормузского пролива — продолжение переговоров в «серой зоне»

Введение США морской блокады против иранских судов в Ормузском проливе укладывается в логику противостояния, которое не прекратилось после меморандума о перемирии, заявил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что ни Тегеран, ни Вашингтон не отказываются от переговоров, но используют военную силу как инструмент для прочерчивания красных линий.

«Ни США, ни Иран не отказываются в целом от ведения переговоров. Уровень ударов и сохраняющаяся риторика позволяют говорить о том, что стороны рассматривают применение силы как неотъемлемый инструмент переговорного процесса. Они не словами, а огневыми ударами прочерчивают красные линии. Это не возвращение к большой войне, а продолжение переговоров в серой зоне», — пояснил востоковед.

По его словам, в основе конфликта лежат две противоположные модели управления проливом. Иран настаивает на том, что контроль над Ормузом должны осуществлять только прибрежные страны — сам Иран и Оман, исключая присутствие внешних игроков, прежде всего США. Такая модель безопасности, поддерживаемая региональными странами в интересах самих региональных стран, неприемлема для Вашингтона, указал Лукьянов. Именно поэтому США предпринимают меры, чтобы сделать иранский сценарий невозможным, объяснил он.

Лукьянов подчеркнул, что противостояние заложено в самой логике конфликта: Тегеран считает, что возврата к старым моделям управления проливом быть не может, тогда как США настаивают на сохранении прежней системы в интересах своих союзников и глобального рынка.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США берут под свой контроль Ормузский пролив в качестве новой меры против Ирана. Трамп также добавил, что США и Иран провели переговоры 12 июля и пришли к договоренностям. По его словам, они сорвались, так как Тегеран потребовал поправки к соглашению.