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18:41, 13 июля 2026Бывший СССР

Путин встретился с лидером постсоветской страны

Путин встретился с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Камболовым
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool / Reuters

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов встретился с лидером России Владимиром Путиным и обсудил предстоящие выборы в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы в свою очередь оправдаете их доверие», — заявил российский лидер.

Камболов в ответ поблагодарил Россию за особое отношение к республике и отметил, что в Южной Осетии никогда не забудут, что Москва защитила страну в 2008 году от грузинской агрессии.

23 июня экс-лидер Южной Осетии Алан Гаглоев сложил полномочия главы государства и принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником. По его словам, он сделает все, чтобы республика стала частью «Великой России».

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