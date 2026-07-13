Путин встретился с лидером постсоветской страны

Путин встретился с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Камболовым

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов встретился с лидером России Владимиром Путиным и обсудил предстоящие выборы в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы в свою очередь оправдаете их доверие», — заявил российский лидер.

Камболов в ответ поблагодарил Россию за особое отношение к республике и отметил, что в Южной Осетии никогда не забудут, что Москва защитила страну в 2008 году от грузинской агрессии.

23 июня экс-лидер Южной Осетии Алан Гаглоев сложил полномочия главы государства и принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником. По его словам, он сделает все, чтобы республика стала частью «Великой России».