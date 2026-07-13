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18:42, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Путин пожелал успехов Галустяну

Путин пожелал Галустяну успехов в реализации телешоу «Битва дронов»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Артем Геодакян / POOL / РИА Новости

Актер, юморист и телеведущий Михаил Галустян рассказал президенту России Владимиру Путину о готовящемся к выходу телешоу «Битва дронов». Презентация проекта состоялась в ходе форума «Все для Победы!», передает РИА Новости.

Галустян заявил, что в новом шоу будут соревноваться участники спецоперации на Украине, студенты, блогеры и звезды шоу-бизнеса. По его словам, съемки «Битвы дронов» будут проходить в красивых местах России.

Путин пожелал ему успехов в реализации проекта.

Ранее сообщалось, что Галустяну и его команде грозит штраф за то, что они оставили крупногабаритный мусор в горах Осетии. Местные жители обнаружили коробки, пеноблоки и пластик после съемок сериала.

Перед этим стало известно, что на съемках реалити-шоу «Сокровища императора», которое ведут Галустян и певица Ольга Бузова, произошла драка. Уточнялось, что конфликт разгорелся между рэпером Артемом Качером и еще одним участником проекта.

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