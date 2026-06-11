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14:56, 11 июня 2026Экономика

Галустян и команда намусорили в горах

Михаилу Галустяну и его команде грозит штраф в 30 тыс. руб. из-за мусора в горах Осетии
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актеру Михаилу Галустяну и его команде грозит штраф в 30 тысяч рублей после того, как съемочная группа оставила в горах Осетии крупногабаритный мусор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители обнаружили реквизит после работы над сериалом. Они сами убрали мелкие отходы, но коробки, пеноблоки и пластик остались, поскольку этот мусор трудно вывезти из-за труднодоступности места.

Организаторам съемок грозит штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Ранее жители города Прохладный в Кабардино-Балкарии пожаловались на коммунальные службы, которые не вывозят мусор. По словам жителей города, они опасаются, что образовавшаяся свалка может стать причиной вспышки эпидемии.

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