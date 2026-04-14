Участники популярного российского телешоу подрались на съемках

Рэпер Артем Качер устроил драку на съемках шоу «Сокровища императора»

Рэп-исполнитель Артем Качер устроил драку на съемках третьего сезона популярного российского реалити-шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что на съемочной площадке между Качером и другим участником шоу произошел конфликт, в результате которого рэпер набросился на оппонента. Исполнитель повалил соперника на землю, и они начали бить друг друга.

Их бросились разнимать другие участники проекта. Что стало причиной конфликта и пострадал ли кто-нибудь из героев программы, не уточняется.

Ранее сообщалось, что муж телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, отказался от участия в шоу «Мастер игры». Он покинул съемки, когда узнал, что вместе с ним в проекте будет сниматься бывший муж его супруги Курбан Омаров.

Премьера третьего сезона шоу «Сокровища императора» состоялась 12 апреля. В эфире проекта участники путешествуют по разным регионам Китая и выполняют экстремальные задания. Ведущими программы являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.