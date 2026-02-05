Муж Бородиной покинул съемки шоу из-за ее бывшего супруга

Super: Муж Бородиной Сердюков отказался от съемок в шоу из-за ее бывшего супруга

Муж телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, отказался от участия в шоу «Мастер игры» из-за ее бывшего супруга Курбана Омарова. Об этом сообщает Super.

По данным издания, муж Бородиной сначала согласился на участие в новом сезоне «Мастера игры» и прилетел в Марокко на съемки. Однако на месте он узнал, что одним из игроков станет Омаров. После этого Сердюков покинул съемки проекта.

Ранее Бородина высказалась о благосостоянии мужа, который прослыл альфонсом в сети. Она возмутилась повышенным интересом россиян к финансам Сердюкова.

Бородина вышла замуж за Сердюкова в июне 2025 года. Этот брак стал для телеведущей третьим. С предыдущим супругом Омаровым она прожила с 2015 по 2021 год. У пары есть дочь Теона. В браке с первым мужем, бизнесменом Юрией Будаговым, ведущая родила дочь Марию.

«Мастер игры» — российское психологическое реалити-шоу канала ТНТ, в эфире которого известные деятели шоу-бизнеса, спорта и интернета соревнуются в искусстве плести интриги.