Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:28, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

Муж Бородиной покинул съемки шоу из-за ее бывшего супруга

Super: Муж Бородиной Сердюков отказался от съемок в шоу из-за ее бывшего супруга
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Муж телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, отказался от участия в шоу «Мастер игры» из-за ее бывшего супруга Курбана Омарова. Об этом сообщает Super.

По данным издания, муж Бородиной сначала согласился на участие в новом сезоне «Мастера игры» и прилетел в Марокко на съемки. Однако на месте он узнал, что одним из игроков станет Омаров. После этого Сердюков покинул съемки проекта.

Ранее Бородина высказалась о благосостоянии мужа, который прослыл альфонсом в сети. Она возмутилась повышенным интересом россиян к финансам Сердюкова.

Бородина вышла замуж за Сердюкова в июне 2025 года. Этот брак стал для телеведущей третьим. С предыдущим супругом Омаровым она прожила с 2015 по 2021 год. У пары есть дочь Теона. В браке с первым мужем, бизнесменом Юрией Будаговым, ведущая родила дочь Марию.

«Мастер игры» — российское психологическое реалити-шоу канала ТНТ, в эфире которого известные деятели шоу-бизнеса, спорта и интернета соревнуются в искусстве плести интриги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ожидается прогресс». Завершились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. О чем договорились стороны?

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    «РУС-ПЭ» сможет выполнять задачи днем и ночью

    Орбан жестко высказался о политике ЕС по Украине

    Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok