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11:57, 16 июня 2025Ценности

Ксения Бородина высказалась о благосостоянии прослывшего альфонсом нового мужа

Бородина заявила, что общественность обезумела из-за финансов ее мужа Сердюкова
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Бородина высказалась о благосостоянии нового мужа, блогера Николая Сердюкова, который в сети прослыл альфонсом. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Лезут в карман к человеку, которого не знают, обзывают, придумывая клички, делают разборы. И он ни разу в интернете никого не облил грязью и не ответил ни на одно высказывание», — отметила знаменитость.

По ее мнению, общественность сошла с ума из-за повышенного интереса к финансам Сердюкова. «Про квартиры пишут, люди обезумели просто. Какие квартиры? Ваше какое дело. (...). Уже должен выйти закон, чтобы люди следили за своими словами, и рано или поздно это будет! (...). Но меня успокаивает только одно: от умного и интересного человека я слово плохого не услышала, а слышу это только от странных, непрофессиональных, нищих душой людей», — заявила телезвезда.

Ранее журналисты Telegram-канала Shot раскрыли имущество Бородиной и Сердюкова. Выяснилось, что экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» владеет двумя квартирами в Москве, особняком в клубном поселке Павловы Озера и автопарком. Сердюков, в свою очередь, имеет машино-место в жилом комплексе «Пресня Сити» площадью 11,2 квадратного метра.

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