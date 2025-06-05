Раскрыто имущество Ксении Бородиной и ее прослывшего альфонсом мужа

Бородина имеет 2 квартиры в Москве, а ее муж Сердюков — машино-место в ЖК

Журналисты раскрыли имущество российской телеведущей Ксении Бородиной и ее нового мужа, блогера Николая Сердюкова, который в сети прослыл альфонсом. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Shot.

Выяснилось, что Бородина имеет две роскошные квартиры. Одна расположена на Кутузовском проспекте, а другая на Фрунзенской набережной. Помимо недвижимости в Москве, у нее есть особняк в клубном поселке «Павловы Озера» и автопарк на общую сумму более 100 миллионов рублей, в который входят Land Rover Range Rover 2023, Rolls-Royce Ghost 2021, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022.

Сердюков, в свою очередь, владеет машино-местом в жилом комплексе «Пресня сити» площадью 11,2 квадратных метра. Кроме того, известно, что он занимает должность генерального директора в косметической и парфюмерной компании, принадлежащей матери ведущей реалити-шоу «Дом-2».

Ранее сообщалось о стоимости наряда Бородиной с регистрации брака с Сердюковым.