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13:19, 4 июня 2025Ценности

Стала известна стоимость наряда Ксении Бородиной с регистрации брака

Стоимость наряда Ксении Бородиной с регистрации брака составила 128 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: VAKKO GROUP

Стала известна стоимость наряда российской телеведущей Ксении Бородиной с регистрации брака с блогером Николаем Сердюковым. Снимки с мероприятия появились в ее Telegram-канале.

42-летняя знаменитость выбрала комбинезон турецкого бренда Vakko. Предмет гардероба цвета экрю, выполненный из синтетической ткани, сочетал в себе корсетный топ с баской и одним открытым плечом и брюки с широкими штанинами. На официальном сайте стоимость данного изделия составляет 59 950 турецких лир (120 318 рублей).

В то же время в качестве аксессуара инфлюэнсерша выбрала сферическую перламутровую сумку Zara с магнитной застежкой. Указанную вещь можно приобрести на сайте марки для Объединенных Арабских Эмиратов по цене 349 дирхамов (7463 рубля). Так, в сумме Бородина потратила на образ примерно 128 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Сердюков и Бородина расписались во Дворце бракосочетания №1 в Барвихе. Более широкое празднование они запланировали через несколько недель.

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