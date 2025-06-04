Телеведущая Бородина вышла замуж

Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова

Бывшая ведущая популярного проекта «Дом-2» Ксения Бородина вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

К публикации Бородина прикрепила пять снимков с супругом, блогером Николаем Сердюковым. Она уточнила, что церемония прошла 3 июня.

Издание Super.ru сообщает, что Сердюков и Бородина расписались во Дворце бракосочетания №1 в Барвихе. Отмечалось, что рядом с молодоженами были только их близкие люди. Более широкое празднование запланировано через несколько недель, говорится в сообщении Super.ru.

Сердюков и Бородина познакомились в июне 2024 года на Алтае на съемках шоу «Последний герой. Русский сезон», где звезда «Дома-2» работала в качестве ведущей. Сердюков же был участником реалити. После проекта у пары начали развиваться романтические отношения. В декабре 2024 года Сердюков сделал предложение телеведущей.

Ранее бывшая жена Сердюкова, блогерша Алина Акилова сорвала съемки шоу «Это нормально?» на ТНТ, узнав, что в выпуске будет участвовать ее экс-супруг. Она сочла, что съемка с Сердюковым ставит под угрозу ее предстоящую свадьбу.