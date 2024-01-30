Известная блогерша сорвала съемки нового шоу с Бузовой и Дибровым

Блогерша Акилова сорвала съемку шоу «Это нормально?» из-за экс-супруга в проекте

Известная российская блогерша Алина Акилова сорвала съемки нового шоу ТНТ «Это нормально?» с ведущими Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым. Об этом стало известно Super.

По словам источника издания, Акилова на площадке узнала, что в выпуске будет сниматься ее бывший муж, блогер Николай Сердюков, и отказалась от участия в проекте. Блогерша объяснила свое решение тем, что экс-супруг конфликтует с ее нынешним женихом. Она отметила, что съемки в одной программе с Сердюковым ставят под удар ее предстоящую свадьбу.

Уточняется, что команде проекта не удалось уговорить блогершу сняться в шоу.

Ранее сообщалось, что участники ток-шоу «Это нормально?» будут состязаться друг с другом в командах, отвечая на остросоциальные вопросы. Программа начнет выходить в феврале, выпуски будут транслироваться с понедельника по четверг в дневном эфире.

Алина Акилова — лайфстайл-блогерша и предпринимательница родом из Ставропольского края. В 2017 году вышла замуж за блогера Николая Сердюкова, у них родилась дочь. В 2021 году они развелись.