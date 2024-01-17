Бузова и Дибров станут ведущими нового телешоу

Дмитрий Дибров и Ольга Бузова станут ведущими нового шоу «Это нормально?» на ТНТ

На телеканале ТНТ будет выходить новая программа под названием «Это нормально?», ее ведущими станут шоумен Дмитрий Дибров и певица Ольга Бузова. Об этом говорится в пресс-релизе канала, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

«Это ток-шоу, участники которого угадывают, что жители нашей страны считают нормальным, а что нет, отвечая на остросоциальные вопросы. (...) Побеждает тот, кто дал больше правильных ответов, причем правильным считается ответ, который совпал с мнением большинства жителей России», — раскрыли на телеканале суть программы.

Гости нового телешоу при этом будут разделены на мужскую и женскую команду. Также отмечается, что специально для передачи канал провел опрос 6,5 тысячи жителей городов России.

Программа начнет выходить в феврале, выпуски будут транслироваться с понедельника по четверг в дневном эфире. Гостям предстоит угадать самое распространенное мнение о том, допустимо ли не работать до 30 лет, встречаться с женатым мужчиной, использовать животных в цирке, и не только.

Также уточняется, что Дибров подписал с ТНТ эксклюзивный контракт, согласно которому в течение 2024 года он будет работать только с этим телеканалом.

Дмитрий Дибров с 2008 года вел телевикторину «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. В феврале 2022 года программа перестала выходить из-за смены сетки вещания Первого канала. После возвращения на экраны ее новой ведущей стала певица Юлианна Караулова. Дибров объяснял уход из шоу фразой «уступил место молодым».

